20 Maggio 2021 10:29

Reggio Calabria: proposte per la ripartenza in sicurezza, webinar di Fratelli d’Italia. Parteciperà il Consigliere regionale Giuseppe Neri e tutte le proposte saranno raccolte dall’ On. Wanda Ferro

“Venerdì 21 maggio alle ore 18, discuteremo con i lavoratori e con gli addetti del comparto wedding, eventi e spettacoli. Loro sono i più martoriati dagli ultimi provvedimenti del Governo. Soprattutto dalla fastidiosa restrizione del coprifuoco” – con queste parole il Commissario provinciale e cittadino a Reggio Calabria annuncia il webinar promosso dal partito Fratelli d’Italia. “L’iniziativa – continua Nesci – è volta a creare una proposta dal basso da far pervenire al Governo dopo le ultime decisioni di procrastinare una riparatura adeguata alla ripresa delle attività del settore”. Parteciperà il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Neri, e tutte le proposte saranno raccolte dall’ On. Wanda Ferro e portate all’attenzione parlamentare, eventualmente, con l’elaborazione di un documento che metta assieme le esigenze e le idee per una ripartenza, in sicurezza e che garantisca ai lavoratori del wedding, degli eventi e anche ai ristoratori di poter iniziare la stagione con ottimismo. “Tra tutti, quello del coprifuoco è un provvedimento troppo restrittivo, da eliminare da subito. Conclude Denis Nesci”.