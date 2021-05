Reggio Calabria, processo Gotha: Procura chiede 11 assoluzioni, dal dott. Amodeo alla giornalista Teresa Munari. Tutti i NOMI e i DETTAGLI

26 Maggio 2021 22:47

Reggio Calabria, le richieste della Procura nel processo Gotha: ben 11 assoluzioni su 30 imputati, tutti i nomi

Cadono le accuse per buona parte degli imputati nel processo Gotha sul “sistema di potere” di Reggio Calabria: la stessa Procura ha chiesto l’assoluzione con la formula piena per 11 dei 30 imputati, mentre sono stati chiesti 28 anni di carcere per Paolo Romeo e 20 per Antonio Caridi al termine della requisitoria nel maxi processo contro una componente riservata che governerebbe la ‘ndrangheta e capace di dettare gli indirizzi politici degli enti pubblici. Bombardieri, oltre alla condanna dei due ex parlamentari ha chiesto anche quella, a 20 anni, per l’ex sottosegretario alla Regione Calabria Alberto Sarra. Nel corso della requisitoria,iniziata nelle settimane scorse, i pm della Dda hanno ricostruito l’impianto accusatorio. Sono 19 le richieste di condanna chieste complessivamente dalla Dda di Reggio Calabria a conclusione della requisitoria nel processo Gotha. I magistrati hanno chiesto anche 11 assoluzioni, mentre un 31° imputato, Saverio Genoese Zerbi, è deceduto. L’assoluzione è stata chiesta per il dott. Enzo Amodeo, Domenico Aricò, Amedeo Canale, Demetrio Cara, Maria Angela Marra Cutrupi, Teresa Munari, Domenico Nucera, Domenico Pietropaolo, Giovanni Pontari, Andrea Scordo e Rocco Zoccali.