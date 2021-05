Reggio Calabria, presentato il coordinamento metropolitano di Gioventù Nazionale

6 Maggio 2021 15:11

Il presidente della federazione metropolitana di Gioventù Nazionale di Reggio Calabria Antonio Ciccone rafforza il movimento: presentato il coordinamento metropolitano

La Federazione Metropolitana di Gioventù Nazionale Reggio Calabria, si struttura dotandosi di un direttivo dalla forte esperienza nell’associazionismo e nella politica giovanile reggina. Il compito del neonato direttivo sarà quello di avvicinare i giovani alla politica, trasmettendo ideali di trasparenza e legalità, misti all’entusiasmo di giovani che hanno l’obiettivo comune di rendere Reggio Calabria una città migliore. “Questo è un passo importante per la crescita del movimento, valorizzate le migliori risorse che oggi abbiamo a disposizione, per organizzare al meglio il movimento e le attività – continua Ciccone – si tratta di un percorso lungo, che inizia oggi con tante idee innovative su tutte le tematiche che possono migliorare la condizione giovanile in città, strutturate da persone valide che si impegneranno al meglio per la riuscita delle stesse. Colgo l’occasione per rinnovare, con entusiasmo, l’augurio di un buon lavoro a tutti i membri del Direttivo.” L’Esecutivo Nazionale di Gioventù Nazionale, Pasquale Oronzio, sottolinea l’importanza della formazione di questo Direttivo, dicendo: “Continua la fase di crescita di una comunità storica del nostro movimento. Oggi si segna una importante tappa di rinnovamento di Gioventù Nazionale RC all’insegna di un nuovo rilancio generazionale e con la voglia di continuare a raccontare la nostra visione del mondo”. Anche il Presidente Regionale Giuseppe Vacalebre si esprime a tal proposito: “In tutta la regione continua a crescere il nostro Movimento. Questa di Reggio è una ulteriore tappa di un importante percorso che in tutta la Calabria stiamo facendo per far crescere sempre di più Gioventù Nazionale e mettere così una generazione al servizio della nostra terra”.

Soddisfazione per il nuovo coordinamento anche da parte del Commissario Cittadino di FDI, Denis Nesci: “Un movimento giovanile organizzato e in crescita rappresenta la forza motrice del nostro partito. L’entusiasmo e la forza dei nostri giovani sono stati da sempre una risorsa e oggi continuano ad esserlo per affrontare, fianco a fianco, le prossime battaglie che ci attendono” All’interno del Direttivo, oltre alla figura del Presidente, saranno presenti: Dario Zamuner, ragazzo con una grande esperienza associativa e attivismo universitario all’interno del dipartimento DIIES dell’ Università Mediterranea di Reggio Calabria, in qualità di Vice – Presidente; Francesco Violi, giovane da sempre impegnato nel sociale con una grande esperienza gestionale e amministrativa in qualità di Segretario Amministrativo e Tesoriere, ed i membri di diritto: Denise Namia, Presidente Provinciale di Azione Universitaria che ha portato ampio lustro e risultati al Movimento sotto il suo mandato, soprattutto nelle recenti elezioni nazionali del CNSU con la realizzazione delle liste per l’intero SUD Italia, dando ancora più importanza all’intera Federazione; Filippo Pegorer, neo Presidente Provinciale di Azione Studentesca, per riuscire anche a raccogliere le istanze dei più giovani della nostra città.