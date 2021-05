24 Maggio 2021 10:06

Reggio Calabria: premio “Pesce Spada 2021” a due alfieri dell’imprenditoria calabrese, Pippo Callipo e Nuccio Caffo

La Magica Notte di Chianalea, quest’anno, si fregierà dell’appellativo ” La Notte dei Sogni”, come buon augurio per scacciare il periodo, oramai lunghissimo, di stop delle attività sociali ed aggregative. “Aspettiamo con tanto fervore e consapevolezza il mese di Luglio” – sono le parole del Presidente di Incontriamoci Sempre Pino Strati – “probabilmente il 12, per insignire due grandi alfieri dell’imprenditoria della nostra bellissima Calabria: loro sono l’orgoglio di questa terra e grazie ad impegno, dedizione e competenza, hanno reso le loro aziende note in Italia e nel mondo. Pippo Callipo e Nuccio Caffo, non hanno bisogno di presentazioni, le loro aziende sono un esempio da cogliere per chi vuole fare impresa in Calabria, un orgoglio ed un vanto per tutti noi Calabresi”. L’Associazione Incontriamoci Sempre è già in fase di organizzazione dell’evento, con l’obiettivo di rendere questa manifestazione, una tra le più importanti nel panorama degli eventi della Calabria previsti per l’Estate 2021.

“Un progetto ambizioso” prosegue Pino Strati “che ci vedrà abbracciare due personaggi illustri come Pippo Callipo e Nuccio Caffo nell’incantevole scenario dello Stretto e della bellissima baia di Chianalea, con le suggestioni delle sue luci, un Borgo ricco delle tradizioni della pesca del Pesce Spada.” L’organizzazione dell’evento sarà in simbiosi tra l’Incontriamoci Sempre e la famiglia Polistena, con il mitico Bleu de Toi. La serata sarà impreziosita dalle creazioni del maestro Michele Affidato, dalla partnership con Vale Sport, e con altri sponsor tecnici, che verranno ufficializzati nei prossimi giorni. Sarà presente, come da tradizione, il gruppo storico degli artisti, con in testa il Presidente Onorario di Incontriamoci Sempre Mimmo Cavallaro.