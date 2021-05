12 Maggio 2021 14:42

Reggio Calabria, polemica sul nuovo monumento da dedicare a Massimo Mazzetto. Le precisazioni del Comitato: “la scelta dell’opera e dell’artista è stata presa dopo aver valutato diverse proposte”

“Come presidente del Comitato Massimo Mazzetto e in rappresentanza della famiglia – scrive il fratello di Massimo Mazzetto- tengo a precisare che la scelta dell’opera e dell’artista è stata presa dopo aver valutato diverse proposte di aziende e artisti Calabresi, Siciliani e Veneti: ad esclusiva e libera decisione da parte del comitato cui rappresento. L’opera denominata “Il Dono” i cui costi progettuali e realizzativi sono a carico del comitato stesso, verrà donata al Comune di Reggio Calabria e alla cittadinanza. Mi auguro che questo non sia fonte di ulteriori polemiche e strumentalizzazioni di alcun tipo. Rimango a disposizione per qualsiasi ulteriori se necessari chiarimenti sia in forma personale che come Comitato Massimo Mazzetto”, conclude.