Reggio Calabria, PCL: la sinistra di opposizione si riunisce il 25 maggio

22 Maggio 2021 13:07

Nel corso dell’assemblea provinciale reggina del PCL è stato rinnovato l’invito a partecipare all’incontro del 25 maggio sulla crisi di Reggio Calabria

Venerdì 21 maggio 2021 si è tenuta l’assemblea provinciale reggina del PCL che ha rinnovato l’invito a tutte le forze della sinistra di opposizione a partecipare all’incontro del 25 maggio per promuovere un’iniziativa unitaria in piazza sulla crisi di Reggio Calabria. Dopo la manifestazione nazionale unitaria del 22 maggio contro il governo Draghi la mobilitazione deve continuare. L’assemblea ha poi definito gli incarichi politici nell’esecutivo provinciale, ha indetto una tornata di riunioni dei nuclei presenti sul territorio in vista di una nuova assemblea provinciale e dell’elezione del nuovo coordinamento calabrese.