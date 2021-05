Reggio Calabria: Paolo Malara rieletto tra i 15 consiglieri del Consiglio Nazionale degli Architetti

18 Maggio 2021 19:00

L’Architetto Paolo Malara, già Presidente dell’Ordine di Reggio Calabria e consigliere nazionale uscente, è stato rieletto tra i 15 consiglieri del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che guideranno il CNAPPC per il quinquennio 2021- 2026. Si tratta di un risultato straordinario e di orgoglio per il nostro Ordine di Reggio Calabria. I Consigli degli Ordini di tutte le province italiane lo hanno riconfermato quale rappresentante degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori d’Italia: una categoria che conta oltre 153.692 iscritti e 105 Ordini territoriali. Un riconoscimento all’attività di rappresentanza svolta quale coordinatore del Dipartimento Università, Tirocinio ed Esami di Stato. “Con i Gruppi Operativi afferenti al Dipartimento e in collaborazione con la CUIA – Conferenza Universitaria Italiana di Architettura – commenta Paolo Malara – ho lavorato sullo sviluppo di una strategia di sistema dell’architettura Italiana con azioni diversificate e specifiche, ma coordinate in una visione unitaria del sistema architettura e del progetto, per rispondere alle esigenze della società italiana e delle nuove generazioni, per la qualità della formazione, della ricerca e della professione. Sono stati prodotti documenti, seminari, eventi, mettendo a disposizione della Conferenza degli Ordini le informazioni utili a supportare le varie discussioni e le azioni da intraprendere in particolar modo sul tema del Tirocinio professionale e del rapporto tra formazione, pratica professionale ed esercizio professionale. Sono stati anni importanti, una esperienza ricchissima fatta di incontri, di confronto e partecipazione su tutto il

territorio nazionale”. Il nuovo Consiglio Nazionale degli Architetti 2021/2026 risulta così composto: Francesco Miceli (Palermo) il nuovo Presidente. Tiziana Campus (Sassari) alla Vicepresidenza e Gelsomina Passadore (Biella) alla carica di Segretario. Fanno parte del Consiglio Anna Buzzacchi (Venezia); Carmela Cannarella (Siracusa); Giuseppe Cappochin (Padova); Massimo Crusi (Lecce); Alessandra Ferrari (Bergamo); Massimo Giuntoli (Torino); Paolo Malara (Reggio Calabria); Flavio Mangione (Roma); Silvia Pelonara (Ancona); Michele Pierpaoli (Como); Marcello Rossi (Milano); Diego Zoppi (Genova). Al neo eletto Paolo Malara ed a tutto il Consiglio Nazionale l’augurio di buon lavoro dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Città Metropolitana di Reggio Calabria.