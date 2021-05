Reggio Calabria: Orlando Fazzolari nuovo responsabile per l’Area Tirrenica di “Cambiamo”

14 Maggio 2021 09:20

Il partito di Giovanni Toti “Cambiamo!” si sta strutturando nella provincia di Reggio Calabria in maniera sempre più incisiva per affrontare le prossime sfide elettorali e per radicarsi meglio sul territorio reggino. La provincia di Reggio è stata divisa in tre aree geografiche che corrispondono alla parte Jonica, Tirrenica e l’Area dello Stretto che racchiude tutto il perimetro attorno alla città di Reggio Calabria. Per l’Area Tirrenica il Coordinatore provinciale, Saverio Anghelone, ha nominato Responsabile, nei giorni scorsi, il dott. Orlando Fazzolari, Sindaco di lungo corso del Comune di Varapodio e persona di comprovata esperienza politica. L’ingresso tra le fila di “Cambiamo!” del Sindaco Fazzolari rafforza notevolmente le ambizioni di crescita del partito impegnato, ormai da mesi, sul territorio con l’ascolto dei cittadini e dei loro problemi. Le prossime elezioni regionali potrebbero rappresentare un punto di svolta importante per il movimento, soprattutto, se il partito del Governatore della Liguria riuscirà ad esprimere in Calabria più consiglieri e, quindi, ad attuare il suo programma per la ripartenza della regione.

“Nella mia lunga esperienza politica -ha evidenziato Fazzolari – ho affrontato tante campagne elettorali in cui sono sempre stato aperto al dialogo democratico senza mai tirarmi indietro di fronte alle critiche o al confronto e mettendo a disposizione le mie competenze e la mia passione per il territorio. L’Area Tirrenica della provincia di Reggio Calabria ha diversi problemi da affrontare in cui adottare soluzioni concrete e, ove, possibile rapide, con un confronto a 360° e senza pregiudizi politici”. La nomina di Fazzolari è stata sostenuta anche da Francesco Meduri, Responsabile Organizzazione e Sviluppo Territoriale. “ Una squadra – ha dichiarato Meduri – che prende forma con il trascorrere dei giorni. Ci auguriamo che presto tutto questo possa portare ad essere presenti con il nostro programma politico in ruoli che permettano di lavorare e costruire questo auspicato cambiamento di passo della Calabria”. “Nei prossimi giorni – ha aggiunto Fazzolari – lavorerò alacremente per strutturare il partito in tutti i comuni dell’Area Tirrenica, affinchè in ogni Comune, sia presente un comitato territoriale e, soprattutto, un Responsabile che sia portavoce del suo comprensorio. Il simbolo utilizzato da Giovanni Toti racchiude quella voglia di “Cambiamento” palpabile in tutti i cittadini calabresi. Siamo consapevoli che sia una strada difficile da percorrere ma, considerando le potenzialità della nostra regione, riteniamo sia l’unico percorso possibile per il rilancio di una terra che merita di rinascere e tornare ad essere protagonista”.