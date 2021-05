Reggio Calabria: operativo il nuovo Centro di distribuzione di Rizziconi [FOTO]

26 Maggio 2021 12:54

Reggio Calabria: è operativo ormai da qualche settimana il nuovo Centro di distribuzione della corrispondenza di Poste Italiane di Rizziconi

È operativo ormai da qualche settimana il nuovo Centro di Distribuzione Postale di Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria. La sede è stata progettata e realizzata soprattutto in modo funzionale al “Joint Delivery”, il Nuovo Modello di Recapito introdotto sull’intero bacino territoriale della Piana di Gioia Tauro che garantisce la consegna della corrispondenza e pacchi anche nel pomeriggio e il sabato. Il Centro dispone di attrezzature di ultima generazione che permettono di ottimizzare il lavoro degli addetti. Di nuova concezione gli strumenti di lavoro, quali i carrelli per la movimentazione interna della posta, le bilance e i casellari, che permettono di ordinare e gestire la corrispondenza con più velocità. Presso il Centro lavorano oltre 55 addetti tra portalettere e operatori interni. I volumi su base annua gestiti sono molto importanti poiché si attestano su circa 150 mila kg di corrispondenza “ordinaria” e oltre 450 mila pezzi di posta a firma e pacchi. Il bacino di utenza della sede di Rizziconi è suddiviso in 35 Macrozone, 4 Linee Business e 1 Linea Mercato. Fa parte del CD di Rizziconi, anche il PDD di Gioia Tauro con 6 macro zone, due linee business ed una linea mercato e con 9 unità applicate. Il CD serve 23 Comuni distribuiti sulla piana di Gioia Tauro tra cui: Gioia Tauro, Rosarno, Taurianova, Polistena, Cittanova, Rizziconi, San Ferdinando, Melicucco, Cinquefrondi, Laureana di Borrello ed Oppido Mamertina La sede dispone di un parco mezzi che comprende 39 auto oltre alle 3 auto su Gioia Tauro e 7 tricicli di nuova generazione con le quali quotidianamente i portalettere raggiungono i circa 130 mila abitanti e le oltre 6 mila attività commerciali tra uffici e negozi. Tutti i portalettere sono dotati di palmare e con i loro terminali possono gestire la corrispondenza ordinaria e a firma in modo veloce e tracciato, portando a domicilio una serie di servizi postali e di pagamento sia per i privati che per i professionisti. Infatti, il destinatario della corrispondenza potrà pagare da casa o dal posto di lavoro, nello stesso momento in cui avviene la consegna della posta o del pacco, tramite carta Postamat, Postepay o utilizzando le carte di debito del circuito Cirrus/Maestro. In atto, i PTL, stanno effettuando decine di prenotazioni per le vaccinazioni anticovid. Sempre in prima linea per assicurare il servizio ai cittadini. Il Nuovo Modello Joint Delivery, passa dunque anche attraverso nuove strutture, nuovi processi organizzativi e nuove logiche distributive. Con il cambiamento funzionale all’efficientamento, Poste Italiane si propone di migliorare ancor più la qualità del servizio e dei tempi di consegna. La nuova organizzazione è articolata su due reti di recapito distinte ma integrate tra loro: la prima, denominata “linea di Base”, assicura quotidianamente, sulla propria area di competenza, la consegna di tutti i prodotti postali; la seconda, chiamata “Linea Business”, è dedicata alla consegna dei pacchi, dei prodotti e-commerce e degli invii a firma (raccomandate, assicurate ecc.) in fasce orarie estese fino alle 19,30 e durante il sabato.