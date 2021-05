Reggio Calabria, Milia (FI): “Gruppo Sintesi ipocrita e incompetente, dovrebbe leggere tutto prima di parlare”

15 Maggio 2021 17:44

“Come al solito l’arroganza, l’incompetenza e l’ipocrisia fanno da padrone all’interno della maggioranza dell’Amministrazione Comunale. In una nota di risposta ad un mio sollecito di azzerare le quote campo del Palacalafiore per le società che lo utilizzano (come la Viola Basket) è pervenuta una risposta offensiva e senza alcun nesso logico con quella che era la richiesta. Infatti le quote del Palacalfiore, a differenza delle tante promesse fatte durante la stagione, sono ancora le stesse! Non sono stati citati i sostegni alle imprese ne altri tipi di sostegni che la Città fino ad ora ha visto solo sul giornale o durante le dirette social”, è quanto scrive in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Federico Milia. “Piuttosto che pensare al modus operandi assolutamente personalistico da parte soprattutto del Gruppo Sintesi che vedeva la madre dell’Attuale Assessore Palmenta nominata garante dal Sindaco, andando contro qualsivoglia regolamento tecnico ed etico, si fa riferimento alle proteste fatte in aula per sottolineare lo stato di degrado ed abbandono assoluto nei quali la città versa da anni. Ricordo oltretutto che la stessa si dimise a seguito di una denuncia pubblica fatta proprio da noi del gruppo Forza Italia, unico evento in cui l’assessore Palmenta si è palesata (anche se indirettamente) alla Città. Abbassassero le quote e si occupassero del disastro che pervade ogni angolo della Città piuttosto che fare sterili polemiche, e soprattutto prima di rispondere dovrebbero leggere l’intero contenuto degli articoli e non solo il titolo”, conclude la nota.