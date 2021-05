Reggio Calabria: mercoledì sarà inaugurato il Bluocean’s Workshop 2021, corso di alta formazione in Fotogiornalismo

3 Maggio 2021 12:40

Reggio Calabria: mercoledì 5 maggio sarà inaugurato il Bluocean’s Workshop 2021, Corso di alta formazione in Fotogiornalismo diretto dai fotografi di National Geographic, prodotto da Bluocean in collaborazione l’Università per Stranieri Dante Alighieri

Sarà inaugurato mercoledì 5 maggio alle 09.00 alla presenza del Rettore dell’Università per Stranieri Prof. Antonino Zumbo il Bluocean’s Workshop, Corso di alta formazione in Fotografia Documentaria e Reportage prodotto da Bluocean e patrocinato da National Geographic. Il percorso formativo, prodotto in collaborazione con l’Università per Stranieri consentirà ai partecipanti di studiare con grandi protagonisti della fotografia e del fotogiornalismo internazionale tra cui prime firme di National Geographic USA e Italia e collaboratori di testate di valenza internazionale come New York Times, Washington Post, Esquire, People, L’Espresso, Vanity Fair, Corriere della Sera, La Repubblica, Newsweek, GQ, RollingStone, ESPN, Bloomberg Businessweek. Tutte le sessioni, i cui lavori d’aula saranno svolti presso l’Università per Stranieri, sono dirette da docenti scelti per la loro esperienza e qualità di risultato. La proposta didattica è articolata in 14 moduli tra loro complementari (lezioni frontali, seminari, workshop, project work ecc.) per un totale di 351 ore di formazione, corrispondenti a 39 CFU. Il Corso di Alta Formazione prevede anche un’attività extracurriculare che sarà svolta presso gli uffici comunicazione e marketing territoriale degli enti partner del progetto Bluocean: Regione Calabria, Consiglio Regionale della Calabria, Comune di Reggio Calabria, Comune di Catanzaro, Comune di Cosenza, Comune di Rende, Comune di Crotone, Comune di Vibo Valentia, Comune di Villa S. Giovanni, Comune di Locri, Camera di Commercio di Crotone, Camera di Commercio di Reggio Calabria ecc. Tra i docenti presenti grandi nomi della fotografia internazionale: Lynn Johnson, Erika Larsen, William Daniels, Maki Galimberti, Paolo Petrignani, Tony Gentile, Lorenzo Pesce, Angelo Raffaele Turetta; i Photoeditor di National Geographic Italia, L’Espresso e Repubblica: Marco Pinna, Tiziana Faraoni e Daria Scolamacchia. L’offerta formativa è ampliata da attività di docenza specialistica svolta da psicologi, avvocati, commercialisti, scrittori e giornalisti che daranno ai corsisti una completa e pratica informazione sui diversi aspetti che incidono in campo lavorativo.