29 Maggio 2021 18:47

Reggio Calabria: la rissa è stata sedata dalla Polizia che è prontamente intervenuta sul posto

Questo pomeriggio la Polizia è intervenuta a Piazza Sant’Agostino, nel cuore di Reggio Calabria, per sedare una lite tra cittadini di nazionalità rumena. Una persona è rimasta ferita dopo essere stata raggiunta da un fendente, ma secondo le prime frammentarie informazioni non verserebbe in pericolo di vita. Si sta valutando la posizione di un cittadino rumeno condotto presso gli uffici della Questura.