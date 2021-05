Reggio Calabria: lunedì l’Istituto “G. Moscato” presenta l’orto realizzato dagli alunni

20 Maggio 2021 09:36

L’Istituto “G. Moscato” di Reggio Calabria presenterà lunedì 24 maggio alle ore 15,30 l’orto realizzato dagli alunni della scuola primaria del plesso “Oliveto”

Nell’ambito dell’educazione alla sostenibilità, in linea con l’Agenda 2030, l’Istituto “G. Moscato” di Reggio Calabria presenterà lunedì 24 maggio alle ore 15,30 l’orto realizzato dagli alunni della scuola primaria del plesso “Oliveto” nell’ambito del progetto pon 10.2.2A – FDRPOC-CL-2020 “Simpaticamente insieme”. L’Istituto, nonostante il difficile momento che stiamo vivendo, non ha mai smesso di proporre ai propri alunni attività laboratoriali che permettano di sviluppare creatività ed innovazione. La presentazione avverrà in presenza del Dirigente Scolastico Avv. Lucia Zavettieri, della condotta Area Grecanica “Slow food” e del Dirigente Scolastico dell’I.C. “Catanoso – De Gasperi “ Dott. Marco Geria, Agronomo ed esperto. Si ringraziano l’Esperto del modulo Dott. Agr. Antonio Fazari, la tutor Ins. Maria Teresa Lobianco, la referente del plesso di Oliveto Ins. Matilde Bartolo ed i bambini della scuola primaria di Oliveto che lo hanno realizzato e lo curano tutti i giorni.