28 Maggio 2021 13:03

Le vie di Gallico Marina sono ormai invase da tonnellate di spazzatura

Il tramonto sullo Stretto di Messina, una spiaggia molto apprezzata da turisti e non solo, ma ormai da tempo anche metri e metri di spazzatura come fosse una discarica a cielo aperto. Un lettore di StrettoWeb, esausto della continua emergenza rifiuti, ha registrato un video per testimoniare la situazione in cui versa Gallico Marina: “è diventata la pattumiera di tutti, non bastava Arghillà”. Di seguito il link per vedere le immagini che valgono più di mille parole.