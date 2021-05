Reggio Calabria: la Scuola Nazionale dell’Amministrazione ha accreditato la Mediterranea come ente erogatore dei corsi per i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione ed i Nuclei di valutazione

7 Maggio 2021 11:40

La Scuola Nazionale dell’Amministrazione ha accreditato l’Università Mediterranea di Reggio Calabria come ente erogatore dei corsi per l’acquisizione di crediti formativi per i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione ed i Nuclei di valutazione ed ha approvato lo scorso 13 aprile il calendario per l’anno 2021. L’organizzazione dei corsi è affidata al Dipartimento DiGiES, responsabile scientifico il prof. Massimiliano Ferrara. L’Università Mediterranea organizza due distinti corsi di formazione con la metodologia del laboratorio residenziale che danno diritto a 27 CFU a fronte di 18 ore di lezione frontale. Il primo laboratorio di formazione residenziale interattiva avrà come obiettivo la stesura partecipata del Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance Organizzativa ed Individuale e del POLA. Attraverso lavori di gruppo, role playing e simulazioni, sotto la supervisione del docente e dei tutor i corsisti studieranno un caso reale di un’organizzazione e elaboreranno un documento rigoroso dal punto di vista metodologico individuando delle soluzioni originali per alcuni aspetti problematici suggeriti dal docente o emersi nel corso dei lavori di gruppo. La presentazione dell’elaborato finale costituirà la prova di verifica dell’attività formativa. Sono aperte le iscrizioni al primo corso che si terrà il 19, 20 e 21 maggio 2021. Il secondo corso si terrà nel mese di dicembre 2021. Il secondo laboratorio di formazione residenziale interattiva avrà come obiettivo la costruzione degli indicatori e l’analisi delle metodologie quantitative di misurazione della performance e si terrà nel mese di dicembre 2021. Il corso avrà quota di iscrizione di 150 euro e si svolgerà in modalità telematica attraverso la piattaforma Microsoft Teams.

Per informazioni: nietta.crucitti@unirc.it.