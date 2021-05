Reggio Calabria, l’8 maggio raccolta straordinaria di sangue

2 Maggio 2021 21:26

Reggio Calabria, l’Associazione Reggina per i Microcitemici in collaborazione con Avis Comunale, in occasione della Giornata Mondiale della Talassemia, organizzano una raccolta straordinaria di sangue

L’Associazione Reggina per i Microcitemici in collaborazione con Avis Comunale Reggio Calabria, in occasione della Giornata Mondiale della Talassemia, organizzano una raccolta straordinaria di sangue. Sabato, 08 Maggio 2021, dalle ore 8:00 alle ore 11:00, presso il piazzale della Stazione Lido. “Un’occasione per far conoscere questa malattia e le sue complicanze unita alla possibilità, grazie al supporto dell’Avis che mette a disposizione la sua autoemoteca e il personale medico, di compiere quel gesto unico e gratuito che permette ogni giorno ad un talassemico di affrontare con più serenità la vita di tutti i giorni. C’è bisogno di te… il tuo dono è vita”, è quanto afferma il Presidente, Stefania De Lorenzo.