Reggio Calabria, Falcomatà incontra i progettisti del nuovo ospedale Morelli

4 Maggio 2021 14:46

Reggio Calabria, le parole del sindaco riguardo la realizzazione del nuovo ospedale Morelli

“Abbiamo visto la progettazione preliminare di una infrastruttura strategica per la tutela della salute dei cittadini, e che avra’ anche un impatto sulla rigenerazione urbana e la viabilita’ dell’area Sud e del quartiere Marconi“. Cosi’ il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomata’, in merito alla realizzazione del nuovo ospedale Morelli nella zona sud della citta’. Il primo cittadino ha incontrato oggi i progettisti dell’impresa della nuova struttura, insieme al commissario del Grande ospedale metropolitano Iole Fantozzi. “Si tratta – ha aggiunto – di una zona dove attualmente sono presenti da anni gli scheletri di palazzi mai completati, di proprieta’ dell’Aterp. È stato un primo incontro utile anche per capire come arrivare alla progettazione definitiva. Siamo molto contenti – ha concluso – perche’ questo percorso e’ iniziato circa sei anni fa, quando il Comune ha acquisito delle aree dal demanio destinandole al Grande ospedale metropolitano. Continuiamo quindi a lavorare in sinergia“. (DIRE)