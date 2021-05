Reggio Calabria, incidente sul Lungomare: violento scontro tra Suv e bus Atam [FOTO LIVE]

22 Maggio 2021 15:47

Reggio Calabria, un violento incidente stradale s’è verificato pochi minuti fa sul Lungomare: due mezzi coinvolti nello scontro, un SUV che proveniva dalla via marina bassa e un bus dell’Atam che percorreva la corsia preferenziale in direzione Sud

Incidente stradale pochi minuti fa sul Lungomare di Reggio Calabria, dove nell’incrocio con via Cattolica dei Greci, un SUV proveniente dalla via marina bassa s’è scontrato con un autobus dell’Atam che percorreva la corsia preferenziale in direzione Sud. Entrambi i mezzi, e in modo particolare il SUV (come si può vedere nella fotogallery a corredo dell’articolo) sono rimasti seriamente danneggiati, ma per fortuna non sembrano esserci feriti. Si registra molto spavento anche tra i passeggeri dell’autobus. Il traffico è bloccato in tutta l’area, mentre si attende l’arrivo delle forze dell’ordine.