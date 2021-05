27 Maggio 2021 18:02

Incidente alla rotatoria di San Gregorio, nella zona Sud di Reggio Calabria: venuti a contatto un’auto e un carroattrezzi

Un incidente si è verificato a Reggio Calabria poco fa. Alla rotatoria di San Gregorio, nella zona Sud della città, si sono scontrati un’auto e un carroattrezzi probabilmente proveniente da Nord. Non si registrano per fortuna feriti, ma i due mezzi hanno subito alcuni danni alla carrozzeria, come si può vedere dalle foto a corredo dell’articolo.