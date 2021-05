Reggio Calabria: incidente a Pentimele, scontro auto-moto [FOTO LIVE]

7 Maggio 2021 18:40

Un incidente si è verificato poco a Reggio Calabria, esattamente a Pentimele: un’auto si è scontrata con una moto

Un incidente si è verificato poco fa a Pentimele, nella zona nord di Reggio Calabria, dove un’auto ed una moto si sono scontrati. Al momento non si conosce la causa del sinistro e sembrerebbe non ci sia nessun ferito. In alto la FOTOGALLERY completa.