Reggio Calabria: inaugurato il nuovo ufficio postale di Melicuccà

Reggio Calabria: ha riaperto giorno venerdì 14 maggio nella nuova sede di via Roma l’ufficio postale di Melicuccà

Ha riaperto giorno venerdì 14 maggio nella nuova sede di via Roma l’ufficio postale di Melicuccà. La sede offre ai cittadini la possibilità di utilizzare i servizi di Poste Italiane con maggiore comfort e sicurezza ed è dotata di uno sportello polifunzionali che garantisce tutte le operazioni finanziarie e postali, una sala al pubblico più ampia e accogliente per la clientela, senza barriere architettoniche. L’ufficio postale di Melicuccà è dotato di tutte le misure di sicurezza anti-covid sia per il personale sia per la clientela. L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito a limitare al massimo gli assembramenti rivolgendosi agli uffici postali esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili e ad utilizzare, quando possibile, gli altri canali di accesso come le app “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it. La nuova sede, che si aggiunge all’offerta di servizi di Poste Italiane in provincia di Reggio Calabria dove è capillarmente presente con 160 altre sedi, sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle 13,45.

“L’ape rtura del nuovo ufficio postale in un palazzo storico posto nella centrale piazza Ardenza – ha commentato il sindaco di Melicuccà, Emanuele Antonio Oliveri – è significativa dell’attenzione di Poste Italiane verso i piccoli comuni italiani per come ribadito dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in occasione degli incontri “Sindaci d’Italia” svoltisi a Roma nel 2018 e 2019. Infatti se fino a qualche anno fa vi era una volontà di chiudere gli sportelli nei piccoli centri oggi non solo vengono mantenuti ma addirittura si migliorano. Per i piccoli comuni come Melicuccà la presenza di Poste Italiane oltre ad essere importante per i servizi offerti ha una forte valenza sociale”.