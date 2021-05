Reggio Calabria: inaugurata la panchina Arcobaleno. Carbone: “giornata importante per la lotta alla violenza omotransfobica” [FOTO e INTERVISTE]

17 Maggio 2021 17:49

E’ stata inaugurata questo pomeriggio a Piazza Consegna a Reggio Calabria la panchina Arcobaleno. L’evento, promosso dalla rete “25 Novembre e oltre” e dall’Ufficio della Consigliera di Parità della Città Metropolitana Paola Carbone, si inserisce in un progetto più ampio in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, diretto alla sensibilizzazione contro ogni forma di violenza e discriminazione non solo contro le donne ma anche contro le soggettività lgbtqia+ non eteronormate e non binarie. Paola Carbone, Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Reggio Calabria: “gli episodi di intolleranza legati all’orientamento sessuale, al genere, all’identità di genere, così come per la disabilità e la misoginia, sono, fino ad ora, caduti nell’oblio legislativo e non sono contemplati in esso. Per questo motivo ci schieriamo a favore del DDL Zan anche con l’iniziativa della panchina arcobaleno, un piccolo e simbolico passo per la realizzazione di un Paese inclusivo e progressista”. In alto la FOTOGALLERY, in basso le INTERVISTE complete.