Calabria in zona gialla, a Reggio si torna nei locali all’aperto: tavolini presi d’assalto [FOTO]

11 Maggio 2021 16:27

Calabria in zona gialla, locali presi d’assalto a Reggio Calabria

Finalmente dopo mesi e mesi di astinenza in Calabria, diventata zona gialla da ieri, si può tornare a mangiare una pizza o gustare un gelato seduti comodamente ai tavoli anche a cena nei locali che hanno i tavolini all’aperto. Già ieri sera, prima sera di zona gialla, i locali a Reggio Calabria sono stati presi d’assalto e anche oggi a pranzo tantissima gente ha approfittato del meraviglioso clima come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo scattate in via Zecca ai Fratelli La Bufala.

I reggini non vedevano di potersi rilassare a pranzo o a cena all’aperto, come non accadeva da tanto, troppo tempo. Nonostante i mesi di clausura forzata, i locali si sono riempiti anche oggi a pranzo e speriamo che questo trend continui incessante in attesa di poter replicare anche senza pensare al coprifuoco che sussiste ancora ma che ormai ha le ore contate.