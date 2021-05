Reggio Calabria, in occasione della Festa della Mamma l’Hospice “Via delle Stelle” ha organizzato l’evento dal titolo “Spazio Cultura … la Cultura che cura: Cuore di mamma”

11 Maggio 2021 17:58

Domenica 09 Maggio p.v. alle ore 16:00, in occasione della festa della mamma, sulla pagina ufficiale Facebook Hospice “Via delle Stelle”, si è svolto l’evento “SpazioCultura … la Cultura che cura: Cuore di mamma”. L’evento culturale, che è stato moderato da Maria Cristina Cardi (Referente Spazio Musicale dell’Hospice Via delle Stelle), è iniziato con gli interventi delle dsse Ignazia Barbera e Francesca Arvino – rispettivamente, Direttore Sanitario e Responsabile del Servizio di Psicologia di Cure Palliative dell’Hospice reggino – ed è stato animato dalla cantante Alessia Genua e dal musicista Fabio Moragas. L’incontro è stato arricchito dalla condivisione di alcune storie di maternità vissute durante il proprio servizio assistenziale da parte di Annalisa Nicolò e Miriam Casuscelli – Operatrice socio-sanitaria l’una e Coordinatrice Infermieristica l’altra – e dalle testimonianze sulla maternità di Loredana Stella, Simona Sciammarella, Melania Guerrisi, Francesca Caridi e dalla Signora Patrizia, figlia di una delle Ospiti della struttura. Il tutto confezionato grazie al prezioso supporto tecnico del Volontario Nicola Saggese. In chiusura i saluti del Presidente della Fondazione VdS, dr Vincenzo Trapani Lombardo. Durante l’evento sono stati resi noti i vincitori del I° CONCORSO FOTOGRAFICO AMATORIALE “CUORE DI MAMMA”, che riceveranno premi donati da tre artigiane reggine, Antonella Cambareri, Alessia Genua e Ines Barbera.