Reggio Calabria in lacrime per la morte di Velia Nicolò: era una figura conosciuta dello scoutismo reggino

3 Maggio 2021 18:33

Una tristissima ed inaspettata notizia ha sconvolto la città di Reggio Calabria: Velia Nicolò sarà ricordata per la sua dedizione al servizio agli altri e il suo sorriso sincero

E’ in lutto la città di Reggio Calabria per la morte di Velia Nicolò. La donna era impegnata nel volontariato ed era un’assistente sociale, svolgeva il suo servizio in carcere ed era sempre al fianco delle persone più in difficoltà: la notizia tragica ha sconvolto anche la comunità dello scoutismo reggino, di cui per tanti anni è stata parte attiva e centrale. Da tempo combatteva contro un brutto male, che ha affrontato con tutte le forze sino alla fine. Sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio delle persone che la stimavano ed hanno avuto la fortuna di frequentarla e apprezzare il suo splendido sorriso.