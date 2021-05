21 Maggio 2021 16:29

Reggio Calabria: in distribuzione gli avvisi di pagamento relativi all’Acconto Tari del 2021 pari al 75% di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti nell’anno precedente a quello d’imposta

Hermes Servizi Metropolitani, comunica che sono in distribuzione gli avvisi di pagamento relativi all’Acconto Tassa Rifiuti anno 2021 (Ta.Ri.) del comune di Reggio Calabria, pari al 75% di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti nell’anno precedente a quello d’imposta. Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione oppure in tre rate alle seguenti scadenze:

Unica soluzione 16 giugno 2021

Prima rata 31 maggio 2021

Seconda rata 31 luglio 2021

Terza rata 30 settembre 2021

Il versamento può avvenire con una delle seguenti modalità:

Bollettino presente nell’avviso;

Servizio Mypay della Regione Calabria, https://pagopa.regione.calabria.it

App IO, l’App dei servizi pubblici, https://io.italia.it/

Se il contribuente non riceve l’avviso, può scaricarlo al seguente indirizzo: http://www.hermesrc.it/downloads.aspx

Inoltre, sul sito www.hermesrc.it è possibile calcolare e versare in autoliquidazione la TARI 2021 tramite modello F24.