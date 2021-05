28 Maggio 2021 14:21

Reggio Calabria, in corso il processo Miramare. Marcianò: “la dirigente Spanò ha confermato la sua assenza nella giunta del 16 luglio 2015, coincide con quanto detto da me nei vari interrogatori”

“Ieri nel corso del processo Miramare, l’allora dirigente del settore competente, dottoressa Spanò, ha confermato la sua assenza nella giunta del 16 luglio 2015”, è quanto scrive sul proprio profilo facebook, Angela Marcianò. “Una circostanza pienamente coincidente con quella sempre sostenuta, fin dall’inizio, solo da me. Si chiama verità (ed anche se in ritardo e un pezzetto per volta) – conclude- ha il brutto vizio e la lodevole virtù di emergere sempre. Ecco i verbali dei miei interrogatori”.