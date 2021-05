Reggio Calabria: il Popolo di Archi sostiene la ricerca sulla Sclerosi Multipla

28 Maggio 2021 09:52

Il comitato di quartiere Il Popolo di Archi si affianca alla iniziativa dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, per sostenere la ricerca e per informare e sensibilizzare su tutti i temi legati alla sclerosi multipla, una malattia neuro-degenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale. Ogni 3 ore una persona in Italia scopre di avere la sclerosi multipla. Solo in Italia sono oltre 126.000 le persone con questa patologia. È complessa e imprevedibile, ma non è contagiosa né mortale. Grazie ai trattamenti e ai progressi della ricerca, le persone con sclerosi multipla possono mantenere una buona qualità di vita con un’aspettativa. È caratterizzata da una reazione anomala delle difese immunitarie che attaccano alcuni componenti del sistema nervoso centrale scambiandoli per agenti estranei, per questo rientra tra le patologie autoimmuni. La Giornata Mondiale della SM si celebra ufficialmente ogni 30 maggio, Bentornata Gardensia è la manifestazione di AISM per raccogliere fondi per la ricerca e per continuare a garantire le risposte di cura, di assistenza e di supporto per le persone con SM sul territorio, ora più che mai fondamentali. Sono i giovani e le donne i più colpiti. Fermiamola insieme con un fiore! Il 28, 29 e 30 maggio troverete una postazione AISM a Reggio Calabria, Palmi, Polistena ed altre piazze della provincia. Questa elegante e profumata pianta si potrà ottenere a fronte di una donazione, ed è consigliato prenotarla contattando i numeri della sezione provinciale di RC dell’AISM: 3921692853 – 3343012796.