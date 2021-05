Reggio Calabria: il Museo diocesano promuove un seminario a cura della storica dell’arte Alessandra Migliorato

19 Maggio 2021 09:19

Il Museo diocesano promuove un seminario a cura della storica dell’arte Alessandra Migliorato sul tema “La scultura rinascimentale nel territorio della Diocesi di Reggio Calabria-Bova”

Nell’ambito del Progetto L’arte racconta. Icone del Rinascimento: dal marmo al digitale, finanziato dalla Regione Calabria (PAC 2014-2020), venerdì 21 maggio h 17 il Museo diocesano promuove un seminario a cura della storica dell’arte Alessandra Migliorato sul tema La scultura rinascimentale nel territorio della Diocesi di Reggio Calabria-Bova. Alessandra Migliorato è funzionario storico dell’arte presso il Museo regionale di Messina e ha ricoperto incarichi di docente di Storia dell’arte del Rinascimento presso l’Università degli Studi di Catania e di Storia dell’arte moderna presso l’Università degli Studi di Messina. È autrice di numerose pubblicazioni, tra le quali i volumi Tra Messina e Napoli: la scultura del Cinquecento in Calabria da Giovan Battista Mazzolo a Pietro Bernini. (2000) e Una Maniera molto graziosa. Ricerche sulla scultura del Cinquecento nella Sicilia orientale e in Calabria (2010). Venerdì 21 maggio h 17 il seminario sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Museo diocesano.