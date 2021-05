Reggio Calabria: il Laboratorio politico Patto Civico ha organizzato un incontro di approfondimento sul Piano Nazionale di Ripresa e Resistenza

26 Maggio 2021 20:30

Reggio Calabria: il Laboratorio politico Patto Civico ha organizzato per giovedì 27 maggio, alle ore 18,30, un incontro di approfondimento sul Piano Nazionale di Ripresa e Resistenza, con particolare riferimento al territorio calabrese

Il Laboratorio politico Patto Civico ha organizzato per giovedì 27 maggio, alle ore 18,30, un incontro di approfondimento sul Piano Nazionale di Ripresa e Resistenza, con particolare riferimento al territorio calabrese. L’incontro, che si terrà su piattaforma zoom, avrà come relatori il prof. Alberto Ziparo professore ordinario di Pianificazione Urbanistica presso l’Università di Firenze, il dr. Marco Bersani, economista e coordinatore nazionale di Attack Italia e la dr.ssa Barbara Aueleta componente della task force “Natura e Lavoro” della Società della Cura. I tre relatori hanno collaborato al Rapporto “Recovery Planet” della Societa’ della Cura. Il Rapporto costituisce analisi critica costruttiva e programma di strategie e azioni possibili per una reale transizione ecologica e perseguimento di condizioni di sostenibilità sociale e ambientale, a fronte di carenze, limiti e contraddizioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza governativo, anche rispetto allo stesso Green Deal europeo. La Società della cura è un coordinamento di centinaia di gruppi, comitati, associazioni, movimenti, sociali, culturali, ambientalisti, di cittadinanza attiva, che promuovono azioni di difesa e valorizzazione del patrimonio socioambientale, a partire dal concetto di cura, tra gli umani, degli altri esseri viventi, dell’ambiente, del Pianeta, della società. L’incontro, che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Laboratorio Politico Patto Civico, costituirà un’occasione preziosa per riflettere sui contenuti del PNRR con un’attenzione particolare sulle prospettive future che offrirà alla nostra regione ed alla città di Reggio Calabria.