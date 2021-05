Reggio Calabria: il Comitato di Quartiere “Ferrovieri-Pescatori” lancia l’iniziativa “panchine civili”

23 Maggio 2021 18:42

Reggio Calabria: si chiama “Panchine Civili”, un’iniziativa lanciata da cittadine e cittadini, una staffetta di video letture sulle panchine della città.

“Si chiama “Panchine Civili”, un’iniziativa lanciata da cittadine e cittadini: una staffetta di video letture sulle panchine della città. Tale pregevole iniziativa mira a contrastare, attraverso l’arte e la cultura, ogni episodio di intolleranza e violenza. L’intolleranza è figlia dell’ignoranza e troppo presto abbiamo dimenticato le brutture del secolo scorso“. E’ quanto scrive in una nota il Comitato di Quartiere “Ferrovieri-Pescatori”. “Tornano in mente le parole di Antonio Gramsci: “La storia è maestra ma non ha scolari”. È bello vedere come, per un’ iniziativa del genere, dal grande profilo culturale ed etico, questo gruppo di cittadini abbia scelto la villetta di Viale Galileo Galilei. Il nostro obiettivo era quello di restituire questo spazio comune ai cittadini del Quartiere, che, grazie all’opera di riqualificazione di domenica scorsa, finalmente possono ritrovarsi in un decoroso punto di aggregazione”, conclude la nota.