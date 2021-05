Reggio Calabria: gli alunni del liceo classico “Campanella” ottengono pregevoli risultati nella certificazione per le competenze della lingua latina

24 Maggio 2021 10:22

Numerosi gli alunni del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria, che hanno sostenuto l’esame per la Certificazione delle competenze della lingua latina e che hanno conseguito risultati eccellenti

Numerosi gli alunni del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria, che hanno sostenuto l’esame per la Certificazione delle competenze della lingua latina e che hanno conseguito risultati eccellenti. Tre alunni, Barbaro Giuseppe Lorenzo (2A), Malavenda Angela (2C) e Talia Francesca (2C) hanno ottenuto il livello A1; ben 11 alunni il livello A2, Falcomatà Sofia (3A), Fontana Federica (3A), Foti Elena (3F), Gentile Ludovica (3A), Leonte Serena (3F), Micchia Giovanni Manuel (2A), Nordo Matteo Candeloro (3A), Pangallo Antonio Leo (2C), Pellegrino Sara (2A), Provenzano Giulia (2A), Simone Giulia (3A). In tutta la Calabria hanno conseguito il livello B1 undici alunni, di cui sei sono studenti del Liceo: Autelitano Margherita (5D), Cormaci Maria Chiara (5D), Gullì Laura Francesca (5D), Lofaro Maria Francesca (5B), Mannino Manuel (4A) e Siciliano Giovanni (5D). La Certificazione delle competenze della lingua latina, promossa dall’USR Lombardia in collaborazione con la Consulta universitaria di studi latini e il Liceo Classico “Pythagoras “ di Crotone, scuola capofila per la Calabria, si basa sul quadro europeo di riferimento per le lingue moderne.