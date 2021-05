Reggio Calabria, giocano al Gratta e Vinci e trovano l’amore: dalla ricevitoria al fidanzamento in 48 ore

25 Maggio 2021 17:28

Reggio Calabria, due giovani si sono fidanzati dopo aver ottenuto casualmente una vincita simultanea presso la ricevitoria Mathpoint Marcianò situata nel cuore del corso Garibaldi

Una love story iniziata in … ricevitoria! Mai episodio più insolito poteva succedere, eppure il teatro di questa bella favola è stato proprio il cuore di Reggio Calabria dove, sul corso Garibaldi presso la Ricevitoria Mathpoint Marcianò, sabato mattina verso mezzogiorno un ragazzo ed una ragazza che non si conoscevano hanno acquistato due gratta e vinci a distanza di pochi secondi. Dopo aver servito la ragazza che ne ha chiesto uno da 20 euro, è poi arrivato il turno del ragazzo che ne ha chiesto uno da 10: i due giovani si sono diretti ognuno in un punto del locale ed hanno grattato il biglietto. Fin qui tutto regolare se non fosse che, appena finito di grattare, i ragazzi si sono recati al banco quasi contemporaneamente entrambi con una vincita.

I ragazzi della ricevitoria hanno un pò scherzato sulla casualità dell’evento evidenziando che pur non conoscendosi il destino aveva scelto per i due lo stesso fortunato inizio di giornata e tra una chiacchiera e l’altra alla fine i due giovani si sono presentati. Da qui inizia il bello della storia: la ragazza – che per tanti anni ha lavorato in un negozio nel centro città – ha raccontato che dopo essere usciti dalla ricevitoria, per festeggiare la vincita, il ragazzo le ha chiesto se poteva offrirle un caffè; lei ha accettato e cosi hanno trascorso qualche minuto insieme scambiandosi anche il numero di telefono. Il giorno successivo, dopo uno scambio di messaggi, i due hanno deciso di trascorrere il pomeriggio domenicale insieme a Scilla dove è scoccata la scintilla fatale. Morale della favola, i due ragazzi sono entrati da sconosciuti all’interno della ricevitoria e la stessa sorte nel gioco li ha avvicinati.