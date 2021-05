22 Maggio 2021 19:36

Reggio Calabria: furti seriali di auto nella zona di Gallico, questa mattina ladri prendono di mira una Punto ma non riescono a portarla via

Furti seriali di auto nella zona di Gallico a Reggio Calabria. Un cittadino afferma: “è da mesi che prendono di mira le Punto, sono già tre le autovetture rubate. Questa mattina sono stato vittima di un tentativo di furto ma per fortuna i ladri non sono riusciti a portarla via. Mi preme ringraziare i carabinieri, i quali si stanno prodigando ad indagare”.

Foto di repertorio