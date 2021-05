7 Maggio 2021 21:11

Reggio Calabria, Fratelli d’Italia promuove un webinar sul bando della Regione sui stabilimento balneari. Parteciperà l’Assessore Fausto Orsomarso

Un invito al confronto al settore ‘Stabilimenti balneari’ per un webinar, organizzato e promosso dal Commissario provinciale e coordinatore cittadino FDI Reggio Calabria, Denis Nesci, per discutere ed approfondire il bando regionale per il quale sono previsti fondi a sostegno ad un comparto chiamato ad affrontare un inizio di stagione all’insegna dell’incertezza, per emergenza Covid. L’Assessore al turismo della Regione Calabria Fausto Orsomarso si è reso assolutamente disponibile ad un confronto con gli imprenditori della provincia di Reggio Calabria, per dirimere dubbi e spiegare le linee guida del predetto bando. Il webinar, che si terrà lunedì 10 maggio alle ore 17.30 sulla piattaforma zoom (https://zoom.us/j/92427578223), ha l’obiettivo di creare un’interlocuzione franca e diretta tra territorio e istituzioni su azioni e programmi di stringente attualità per aziende e lavoratori balneari. Il Partito ‘Fratelli d’Italia’ è impegnata con tutte le sue forze in tal senso.