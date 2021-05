18 Maggio 2021 22:38

Reggio Calabria, Falcomatà interviene nel conflitto israelo-palestinese: “tutti hanno il diritto di vivere in pace e sicurezza. Le vite degli esseri umani hanno tutte la stessa importanza”

“Questi sono i resti della antica sinagoga ebraica di Bova Marina, un altro esempio di quanto la nostra terra sia una secolare contaminazione di culture, di religioni, di tradizioni”, è quanto scrive in una nota il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. “Mi trovo qui adesso e penso che noi siamo gli eredi di tutto questo e non possiamo rimanere indifferenti a ciò che sta accadendo a pochi chilometri di distanza dal nostro paese. Tutti hanno il diritto di vivere in pace e sicurezza, tanto gli israeliani quanto i palestinesi. Le vite degli esseri umani hanno tutte la stessa importanza. Tutte. Fermatevi”, conclude.