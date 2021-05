Reggio Calabria: Falcomatà ha incontrato il dg della direzione autonoma dell’Agenzia delle Dogane

20 Maggio 2021 15:45

Reggio Calabria: incontro istituzionale stamane tra il dg della direzione autonoma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il sindaco Giuseppe Falcomatà

“L’istituzione della Direzione autonoma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Calabria, con sede a Gioia Tauro – afferma Minenna – credo rappresenti un’ottima notizia, sia per la città metropolitana di Reggio Calabria che per tutta la Regione. È la dimostrazione che le articolazioni territoriali dello Stato sono perfettamente operative e concorrono al rilancio economico del territorio”. Siamo molto contenti – ha sottolineato il Sindaco Falcomatá – dell’approccio integrato che unisce tutte le istituzioni e le forze di polizia intorno ad un obiettivo comune d’innalzamento dei livelli di sicurezza all’interno del porto di Gioia Tauro. Condividiamo, quindi, la necessità, espressa dal direttore Marcello Minenna, di una cabina di regia rispetto ad una questione così delicata. Una circostanza che, oltretutto, ci interessa molto perché, nel Piano nazionale di ripartenza e resilienza, delle risorse saranno investite per lo sviluppo del retroporto e per favorire, attraverso l’istituzione della zona Zes, gli investimenti e gli scambi commerciali in quella che rappresenta la porta d’ingresso nel Mediterraneo. Questo deve avvenire nella massima e piena sicurezza per cui serve un approccio pienamente condiviso”.