Reggio Calabria, domenica torna il Mercante in Fiera: i soldi raccolti verranno utilizzati per le cure di Andrea, giovane vittima di un incidente stradale

21 Maggio 2021 12:21

Reggio Calabria, banchetto solidale al Mercante in Fiera per ridare il sorriso ad Andrea

La macchina di Uniti per un sorriso si rimette in moto. Domenica 23 maggio al Mercante in Fiera, Rada Giunchi- Largo lido comunale a Reggio Calabria, verrà allestito uno stand solidale dove si potranno acquistare piccoli oggetti e fumetti. L’intero ricavato sarà donato per le cure di Andrea Donadeo, che disgraziatamente il 19/09/19 “è vittima di un incidente stradale frontale sulla strada per Mottola … quattro feriti ma solo uno in coma… Andrea rientrava a casa dopo aver fatto un colloquio di lavoro a Bari… Andrea viene portato subito all’ospedale tarantino Ss. Annunziata… purtroppo entra in coma a causa del trauma alla testa subito…. Dopo un mese viene trasferito in una clinica di riabilitazione del Sud Italia. La riabilitazione di Andrea stava dando dei risultati fino a quando , a Marzo 2020 , a causa del Covid, la zia Laila che ha seguito il nipote costantemente, viene costretta a lasciare la struttura e quindi Andrea per ben 6 lunghi mesi”. Queste le parole della zia di Andrea.

“Andrea viene lasciato solo ,dopo tre mesi i Medici dicono che x luì non ci sono speranze e viene trasferito in una clinica di lunga degenza…Zia Laila si mette subito in movimento x portare via Andrea da quella Clinica, tanti intoppi ,tante porte chiuse in faccia, poi finalmente conosce la clinica Quarenghi a San pellegrino terme ,il dottor Salvi si prende in carica Andrea e …tanti progressi nonostante abbia preso il Covid…ma ciò non basta, Andrea rimane comunque intrappolato nel suo corpo, reagisce minimamente agli stimoli. Vogliamo che torni a sorridere e solo una clinica in Austria può aiutarlo…questa clinica è molto costosa. molto:( aiutiamolo , anche un solo euro può formare un mare e può aiutare Andrea a ritornare a sorridere!”.

“Si invita tutta la cittadinanza a partecipare alla raccolta fondi, venendo a trovarci al Mercante in Fiera o versando un contributo sul suo conto corrente tramite Iban IT13T0103079040000003091615”.