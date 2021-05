Reggio Calabria: domenica il Comitato di Quartiere “Ferrovieri-Pescatori” si ritroverà per riqualificare la piazzetta di Viale Galileo Galilei

12 Maggio 2021 23:22

Reggio Calabria: domenica 16 maggio, a partire dalle ore 7:30, il Comitato di Quartiere “Ferrovieri-Pescatori” si ritroverà per riqualificare la storica piazzetta di Viale Galileo Galilei, ormai travolta da un assoluto ed infierente degrado

Domenica 16 maggio, a partire dalle ore 7:30, il Comitato di Quartiere “Ferrovieri-Pescatori” si ritroverà “per riqualificare la storica piazzetta di Viale Galileo Galilei, ormai travolta da un assoluto ed infierente degrado. L’evento, opportunamente sponsorizzato dagli organizzatori, ha trovato l’apprezzamento di tanti cittadini, desiderosi di dare il loro fattivo contributo. “Il Quartiere Ti Appartiene!”. Questo semplice slogan racchiude il significato che l’iniziativa di domenica prossima vuole assumere: è importante riscoprire quel profondo legame che dovrebbe intercorrere tra i cittadini e il proprio rione, così come di certo non è trascurabile il bisogno di impedire una collettiva assuefazione al brutto. L’impraticabilità dello storico punto di aggregazione di viale Galilei è evidente: le storiche abitazioni dei pescatori che insistono sulla piazza si ritrovano da mesi senza illuminazione pubblica e circondate da rifiuti ed erbacce. Il comitato, quale espressione più tangibile della prossimità territoriale, dopo aver segnalato tali disagi agli Organi competenti, si è determinato ad agire, tentando di conferire decoro e dignità ad uno dei posti storici del quartiere, attraverso un modello di partecipazione attiva e di responsabilizzazione sociale. L’iniziativa mira alla pulizia ed al ripristino del decoro di questo spazio; tuttavia, come già formalmente segnalato, occorrono interventi strutturali, per i quali è necessario un immediato intervento delle Autorità. Si invitano tutti i cittadini a partecipare, dando il loro prezioso contributo”.