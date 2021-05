Reggio Calabria: domani vrà luogo il 7° webinar del ciclo “Impara l’arte e a non metterla da parte!”

28 Maggio 2021 10:03

Sabato 29 Maggio 2021, a partire dalle ore 11.00, avrà luogo il settimo webinar del ciclo “Impara l’arte e a non metterla da parte!” dal titolo “L’artista nella storia. I rapporti con le istituzioni e la funzione degli archivi”, che vedrà la partecipazione del critico e curatore Marta Toma. L’evento si inserisce all’interno delle attività del “Laboratorio dello Stretto”, Progetto diretto da Francesco Scialò, finanziato dall’intervento “Linee guida per le Istituzioni AFAM calabresi finalizzate al sostegno di interventi a valere sull’Azione 10.5.1 del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020”.

“Impara l’arte e a non metterla da parte!” nasce con l’Associazione Culturale Fuori Posto insieme all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, diretta da Maria Daniela Maisano. È un ciclo di nove incontri sui mestieri dell’arte, di formazione e orientamento, curati da Francesco Benedetti, docente di Design presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Essi vedono la partecipazione di sei esperti di art advisoring, visual design, arte contemporanea e curatela d’istituzioni artistiche.

A seguire alcuni cenni biografici sui relatori del settimo webinar.

Esperto – Marta Toma è un critico e curatore indipendente, founder di MIRC – Movimento Indipendente di Ricerche Contemporanee, e mantiene un ruolo di gestione e curatela della Galleria Toma di Reggio Calabria. Il suo Background professionale è nel mercato dell’arte contemporanea come consulente privato (art advisor) e possiede un’esperienza pluriennale di collection management (registrar) per musei, gallerie, archivi e biblioteche.

Curatore – Francesco Benedetti è un consulente e industrial designer, art director di imprese italiane che operano in ambito internazionale. Nel 2006, fonda Benzima Design Studio. All’attività professionale affianca quella didattica presso Accademie di Belle Arti e Università Italiane dove insegna design del prodotto e design della comunicazione. Partecipa alle attività nazionali e territoriali dell’ADI Associazione, per il Disegno Industriale e di Design for All Italia, associazione che si occupa di diffondere le competenze progettuali e le modalità operative necessarie a una maggiore inclusione sociale. Nell’ambito dell’attività professionale si occupa d’industrial design come partner di piccole e medie imprese con la necessità di coordinare le azioni e gli investimenti attraverso l’applicazione di metodologie design oriented.

Staff di Fuori Posto: Barbara Priolo (Vice-presidente e Direttore creativo), Irene Crupi (Presidente e Responsabile Pubbliche Relazioni), Roberta Grosso (Tesoriere e Graphic designer) e Claudia Birelli (Segretario e Responsabile attività espressivo-creative).

Il webinar sarà fruibile a tutti su piattaforma Google Meet seguendo le indicazioni reperibili sul sito dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, nella sezione dedicata.