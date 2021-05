Reggio Calabria, domani le mamme dell’associazione “Il volo delle farfalle” incontreranno il Commissario straordinario Gianluigi Scaffidi

3 Maggio 2021 12:23

Reggio Calabria, domani mattina alle ore 10 presso la sede dell’ASP in via Diana, le mamme dell’associazione “Il volo delle farfalle – Evoluzione autismo” incontreranno il Commissario straordinario Gianluigi Scaffidi

Domani mattina alle ore 10 presso la sede dell’ASP in via Diana, le mamme dell’associazione Il volo delle farfalle – Evoluzione autismo incontreranno il Commissario straordinario Gianluigi Scaffidi. “Non lasciateci sole, i nostri bambini hanno bisogno del sostegno di tutta la città perché le loro cure non sono una cortesia dell’azienda sanitaria ma un loro diritto – afferma la vice presidente dell’Associazione Angela Villani –. Spero che l’incontro con il commissario straordinario sia risolutivo ad un problema atavico che sta danneggiando seriamente la vita e quindi, la crescita dei nostri bambini speciali “.