17 Maggio 2021 18:48

Reggio Calabria: domani l’Associazione culturale “Tre Quartieri” organizza un incontro con l’amministrazione comunale presso i locali dell’Associazione sita in Via Anita Garibaldi

L’Associazione culturale “Tre Quartieri” con lo scopo di valorizzare le risorse dei vari rioni, alla luce del bando per la rigenerazione urbana, organizza per Martedì 18 Maggio, presso i locali dell’Associazione sita in Via Anita Garibaldi trav. Esposito, a partire dalle ore 18,30 un incontro, con gli amministratori delle città. A tale incontro sono stati invitati, il sindaco delle città avv. Giuseppe Falcomatà, gli assessori Muraca, Cama e Albanese i consiglieri comunali di Gallico e i tecnici, Ing. Richichi e Arch. Idone, il consigliere delegato al decentramento Malara, il dirigente ai lavori pubblici Beatino e il direttore generale Barreca.

L’Associazione farà alcune proposte inerenti il territorio e approfitterà dell’occasione per chiedere cosa si farà per Gallico e quale ruolo avrà Gallico nella grande Reggio. Durante l’incontro saranno rispettate tutte normative anti Covid con distanziamento, sanificazione e uso delle mascherine.