Reggio Calabria: domani la presentazione del protocollo d’intesa per la redazione del Piano Regolatore di Sistema Portuale

20 Maggio 2021 15:19

Reggio Calabria: domani nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio sottoscrizione e presentazione del protocollo d’intesa per la redazione del Piano Regolatore di Sistema Portuale

Sarà presentato domani alle ore 10.30 nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, il protocollo d’intesa per l’avvio della procedura di redazione del Documento di indirizzo per la redazione del Piano Regolatore di Sistema Portuale. All’incontro con la stampa saranno presenti il Sindaco Giuseppe Falcomatà, l’Assessora all’Urbanistica e alla Mobilità Sostenibile del Comune di Reggio Calabria Mariangela Cama e il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Mario Paolo Mega che illustrerà i dettagli del piano. ll documento che sarà sottoscritto dal sindaco Falcomatà e dal Presidente Mega contiene gli indirizzi operativi prioritari per lo sviluppo del Porto di Reggio Calabria, recependo anche le importanti novità intervenute con il completamento del Rhegium Waterfront, la cui inaugurazione è prevista per sabato pomeriggio. La presentazione sarà integralmente anche trasmessa in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube dell’Amministrazione comunale.