27 Maggio 2021 10:50

Reggio Calabria: domani a Palazzo Alvaro la presentazione del progetto “Noi per voi: scuola e territorio insieme per crescere” che mescola didattica e civismo per il quartiere di Arghillà

Domani, venerdì 28 maggio, alle ore 11, all’interno della Sala Perri di Palazzo Alvaro, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana Emanuele Mattia, il Dirigente Scolastico dell’Istituto “Boccioni-Fermi” di Reggio Anna Maria Cama e il presidente dell’ACE-Associazione Calabrese di Epatologia Onlus Angela Maria Amante firmeranno un protocollo d’intesa per una sinergica collaborazione in favore dei minori. E in questa prospettiva presenteranno “Noi per voi: scuola e territorio insieme per crescere”, un innovativo progetto che mescola didattica e civismo per il quartiere di Arghillà nell’ambito dell’assistenza oculistica ed odontoiatrica. All’iniziativa, che ha l’ambizione di essere un progetto pilota da replicare, hanno aderito diversi partner.