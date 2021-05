Reggio Calabria, diffonde il video di una coppia gay in atteggiamenti amorosi. Luciano Surace: “non sono omofobo, ho amicizie di persone omosessuali”

2 Maggio 2021 21:46

Reggio Calabria, diffonde di video di una coppia gay in atteggiamenti amorosi. Luciano Surace: “non sono omofobo, ho amicizie di persone omosessuali con le quali ho instaurato un rapporto pacifico e con le quali c’è una stima reciproca”

“In merito al video caricato sul mio canale youtube qualche ora addietro e che ha registrato tese e strumentali reazioni tengo a precisare anzitutto che il filmato risale a ben quattro anni addietro e le riprese non sono state effettuate da me, ma sono di pubblico dominio“. E’ quanto scrive in una nota Luciano Surace. “Escludo – prosegue- ogni ipotesi di omofobia in quanto ho alcune amicizie di persone omosessuali, con le quali ho instaurato un rapporto pacifico e con le quali c’è una stima reciproca. Non ho paura delle persone che hanno fatto una scelta diversa dalla mia. Anzi, sono un forte sostenitore delle diversità, ma soprattutto un rispettoso cittadino. Trovo assurdo che qualcuno non abbia perso l’occasione di strumentalizzare il tutto, addirittura mettendo in mezzo la mia candidatura da consigliere comunale alle scorse elezioni amministrative di Reggio Calabria, fino ad arrivare a tirare in ballo il movimento civico AmaReggio e altre realtà associative – di cui faccio parte – che sono del tutto estranee a questo video”, conclude la nota.