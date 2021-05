Reggio Calabria, la soddisfazione di Dalila Nesci: “Irccs al GOM è un grande risultato!”

14 Maggio 2021 16:54

Il GOM di Reggio Calabria nominato Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico: la soddisfazione della sottosegretaria al Sud Dalila Nesci

“Manifesto grande soddisfazione: oggi è un giorno importante non solo per il Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria ma per tutti i cittadini calabresi. Dopo il via libera dei ministeri della Salute e dell’Economia e finanze, grazie al decreto del commissario ad acta per il piano di rientro Guido Longo, il centro emato-oncologico del Gom di Reggio Calabria ha ottenuto il parere di conformità alla programmazione sanitaria regionale quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs)”. Così la sottosegretaria al Sud e alla coesione Dalila Nesci che aggiunge, secondo quanto riporta l’agenzia ‘Dire’: “Un risultato divenuto possibile grazie alla perseveranza e competenza del commissario straordinario del Gom Bianchi Melacrino Morelli, Iole Fantozzi“. “Ho seguito da vicino l’impegno della commissaria Fantozzi ed è per questo che ho lavorato attivamente – conclude – per una proficua sinergia fra tutti i livelli istituzionali“.