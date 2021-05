Reggio Calabria: costituito il comitato di quartiere Curduma-Trapezi

11 Maggio 2021 13:41

Reggio Calabria: si è costituito, ai sensi dell’art. 8 del TUEL, il Comitato di quartiere di Curduma-Trapezi presso la sede provvisoria in Via Curduma

In data 06 maggio 2021 si è costituito, ai sensi dell’art. 8 del TUEL, il Comitato di quartiere di Curduma-Trapezi presso la sede provvisoria in Via Curduma 92, all’aperto e nel rispetto delle norme sul distanziamento, si è riunito in forma spontanea una delegazione degli abitanti della frazione per discutere sui problemi e le carenze che insistono da decenni nel territorio. Tale comitato aderisce alla Rete dei Comitati di Quartiere e dopo tante sollecitazioni, è stato invitato a partecipare all’incontro che si terrà Giovedì 13 pv alle ore 17,00 presso il Parco Ecolandia. In quella occasione saranno evidenziati agli interlocutori del Comune, solo due delle tante criticità esistenti nella frazione Curduma-Trapezi: mancanza di fogne e viabilità. I Comitati costituiti secondo il sopraindicato Regolamento sono apartitici, non ha alcuno scopo di lucro e sono aperti alla partecipazione di tutti i residenti delle zone interessate. Hanno la principale funzione di consentire la partecipazione dei cittadini alla gestione amministrativa comunale, compreso la formazione del DUP e del bilancio di previsione. In particolare tra le finalità del Comitato sono comprese attività quali l’approfondimento dei problemi e il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere; il confronto con gli organi responsabili del comune; la formulazione di proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali, urbani, ambientali, socio-sanitari e culturali; la promozione di iniziative per migliorare lo sviluppo culturale, le istituzioni scolastiche, l’assistenza sociale, le infrastrutture e trasporti pubblici, la salute degli abitanti, la sicurezza sociale, la tutela dell’ambiente, il verde, gli impianti sportivi del quartiere; il provvedere allo svolgimento di manifestazioni di interesse collettivo; il salvaguardare i valori tradizionali e stimolare l’interesse della pubblica opinione sui problemi principali del quartiere. Inoltre si comunica anche l’adesione alla petizione popolare al Consiglio Comunale per l’integrazione nel Regolamento comunale della disciplina sul funzionamento dei Comitati di quartiere. Si invitano pertanto tutti i residenti delle zone interessate ad inviare la propria adesione o eventuali richieste di informazioni al seguente indirizzo e-mail : comitatocurduma@gmail.com.

Il consiglio direttivo del comitato:

Presidente Cristoforo Foti

Vicepresidente Giuseppe Francesco Germanò

Segretario-Tesoriere Adele Fulco

Consigliere Antonino Costantino

Consigliere Nicola Francesco Siclari