25 Maggio 2021 19:41

Reggio Calabria: ha ceduto un tubo in via Villini Svizzeri allagando la strada e creando continui disagi ai residenti

Dopo l’intervento tampone di qualche settimana fa, di nuovo in via Villini Svizzeri a Reggio Calabria ha ceduto il tubo allagando la strada, come si evince dalla foto a corredo dell’articolo, creando continui disagi ai residenti stanchi di “essere presi in giro”.