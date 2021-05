Reggio Calabria: controlli nel weekend, denunciate 4 persone per vari reati e sanzionati 15 ciclisti che transitavano in area pedonale

3 Maggio 2021 19:14

Reggio Calabria: weekend di super lavoro per la polizia locale. Denunciate 4 persone per vari reati; sanzionati anche numerosi ciclisti che transitavano in area pedonale

All’esito di mirati servizi la Polizia Locale di Reggio Calabria negli ultimi giorni ha denunciato all’autorità giudiziaria quattro soggetti per vari reati. In particolare due cittadini sono stati sorpresi ad effettuare lavori abusivi su manufatti di proprietà pubblica; i cantieri sono stati sottoposti a sequestro. Una donna è stata deferita per diffamazione aggravata a mezzo social network, mentre un giovane soggetto extracomunitario è stato denunciato alla Procura della Repubblica per aver causato un incidente stradale in stato di ebbrezza alcolica nonché sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. A seguito di ulteriori attività disposte a tutela della igiene degli alimenti e della sicurezza dei pedoni sono stati rispettivamente sequestrati oltre oltre 100 kg di ortaggi e sanzionati 15 ciclisti che circolavano su area pedonale.