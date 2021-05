Reggio Calabria: ciclo di seminari online promosso dal Gruppo Studentesco “La Proposta” sulla Next Generation EU e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

10 Maggio 2021 21:46

L’ultimo mese accademico è stato caratterizzato dal ciclo di seminari online promosso dal Gruppo Studentesco La Proposta, movimento di giovani operante presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Obiettivo analizzare e approfondire le tematiche del momento: il Next Generation EU e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Durante la serie di dirette sono stati analizzati punti di forza e criticità del Piano. Alto l’interesse delle giovani generazioni verso le tematiche trattate, tanto da aver coinvolto centinaia di studenti universitari collegati digitalmente tramite le piattaforme Microsoft Teams e Facebook.

Gli eventi hanno visto come ospiti d’onore quattro professionisti di fama nazionale e non solo, ognuno dei quali ha approfondito una tematica diversa, sempre collegata al NGEU:

La dott.ssa Alessandra Lanza, Senior Partner di Prometeia, società leader nel settore delle consulenze, nel primo incontro (16/04) si è focalizzata sull’analisi dell’impatto della crisi pandemica a livello nazionale e regionale soffermandosi sulle misure economiche che ne seguiranno – è intervenuto il prof. Andrea Filocamo, docente UniRC di Storia Economica;

La dott.ssa Flavia Barca, Presidente di ACUME, società che realizza studi socio-economici nei settori della cultura e dei media, si è soffermata sull’importanza del PNRR per la coesione sociale per superare i gap di genere (22/04) – sono intervenute l’Ing. Domenica Catalfamo, Assessore alle Pari Opportunità della Regione Calabria, e la prof.ssa Ilde Rizzo, docente UniCT di Scienza delle Finanze;

Il dott. Fabrizio Sbicca, Dirigente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, ha esaminato i profili della corruzione che possono emergere con l’utilizzo dei fondi che arriveranno in Italia (29/04) – è intervenuto il prof. Massimo Finocchiaro Castro, docente UniRC di Scienza delle Finanze;

Il dott. Andrea Gavosto, Direttore della Fondazione “Giovanni Agnelli”, infine, ha analizzato il PNRR focalizzandosi sulla quarta missione, l’istruzione (04/05) – è intervenuto il prof. Massimiliano Ferrara, Direttore di Dipartimento DiGiES;

Gli incontri promossi dal Gruppo Universitario, con la collaborazione del Dipartimento DiGiES nella figura del Direttore, prof. Massimiliano Ferrara, e della cattedra di Economia Monetaria e Finanziaria con la prof.ssa Carla Scaglioni, hanno avuto il fine di approfondire un tema che riguarda i giovani molto da vicino ma sul quale vi sono troppe perplessità e il Gruppo si è proposto proprio di risaltare i pro e i contro. Come spesso dichiarato dai giovani studenti reggini, l’elemento che contraddistingue il Gruppo Studentesco La Proposta è la collaborazione. Oltre al coinvolgimento degli studenti, le splendide iniziative hanno visto il valore aggiunto – da leggere in chiave molto ampia – del Professore Massimiliano Ferrara, che sempre si è dimostrato entusiasta, di supportare le iniziative promosse dai ragazzi, e disponibile a soddisfare le richieste avanzate per rendere l’iniziativa speciale. Infine, ma naturalmente non per importanza, si vuole sottolineare il fondamentale ed essenziale supporto della sempre meticolosa Professoressa Carla Scaglioni che si è mossa in prima persona accanto agli studenti per garantire la perfetta riuscita dei quattro eventi. A loro vanno i più sentiti ringraziamenti da tutto il Gruppo Studentesco “La Proposta”.